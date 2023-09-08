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İstanbul'da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

Sultangazi'de evlerinin önündeki yolda kedi severken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Annesi çocuğunun biberonuna ve oyuncağına sarılarak ağladı. Küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.

Giriş Tarihi: 08.09.2023 13:20
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İstanbul’da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

Kaza, dün 15.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2700'üncü sokakta yaşandı. 6 Şubat depreminin ardından İstanbul'a taşınan Gaziantepli ailenin 2 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Kaya, evlerinin önündeki yolda kediyle oynuyordu.

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İstanbul’da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

Bu sırada sokakta bekleyen otomobilin sürücüsü ara sokağa girmek için hareket etti. Yoldaki çocuğu fark etmeyen sürücü, Muhammet Salih Kaya (2) ve kedinin üzerinden geçti.

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İstanbul’da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağır yaralanan çocuğu daha sonra fark eden sürücü, onu kucaklayarak aracına aldı.

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İstanbul’da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Muhammet Salih Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İstanbul’da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

ÇOCUĞUNUN OYUNCAĞINA VE BİBERONUNA SARILARAK AĞLADI

2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesini almak için ailesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na geldi.