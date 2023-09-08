İstanbul’da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

Sürücü tarafından ağır yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine götürülen Muhammet Salih Kaya tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaya'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.