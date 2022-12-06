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Haberler Galeri İstanbul'da 'Tinder avcısı' vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

İstanbul'da 'Tinder avcısı' vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Belçikalı profesör Carolina, kendisini "ABD'li yaşam koçu Patrick" olarak tanıtan Afrika kökenli Alie'ye 7.5 milyon lira kaptırdı. Mağdur kadın, İstanbul'da okuyan dolandırıcıdan şikâyetçi oldu.

Sabah
Giriş Tarihi: 06.12.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 07:28
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İstanbul’da ’Tinder avcısı’ vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da ’Tinder avcısı’ vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi'nde profesör olan Carolina Berrocal, 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi.

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İstanbul’da ’Tinder avcısı’ vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye oldu. Çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanıştı. Kısa sürede ikili arasında bağ oluştu.

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İstanbul’da ’Tinder avcısı’ vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı.

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İstanbul’da ’Tinder avcısı’ vakası! Milyonlarını sanal aşkına kaptırdı | İş insanı sandığı sevgilisi bakın kim çıktı

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.