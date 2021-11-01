İstanbul'da tespit edildi! 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte
Son dakika haberine göre: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen en büyük hayalet ağlardan biri İstanbul Yeşilköy'de bulundu. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 'gırgır' ağı olarak tabir edilen hayalet ağ, denizden çıkarılacak.
Giriş Tarihi: 01.11.2021
11:49 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
11:49
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 'hayalet ağ' olarak bilinen terk edilmiş ağların temizlenmesine 2017 yılından bu yana devam edildiğini söyledi.
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Atalay, Marmara başta olmak üzere tespit ettikleri, balıkçıların bildirdiği veya vatandaşların söylediği pek çok ağı çıkardıklarını söyledi. Atalay, büyük ağları da daha büyük ekipmanlar vinçlerle çıkardıklarını belirtti. Marmara'da temizlenmesi gereken 5 lokasyonda ağ tespit ettiklerini ifade eden Atalay, bunların çıkarılması için hava şartlarının uygun olmasını beklediklerini kaydetti.
'EN BÜYÜK AĞLARDAN BİRİSİ'
Atalay, İstanbul'un pek çok lokasyonunda hayalet ağ çıkarıldığını, en büyük ağlardan birini yakın zamanda Yeşilköy açıklarından çıkaracaklarını belirterek, "Çok büyük ağlarımız kalmadı; ama 1 ağımız kaldı. O da büyük bir gırgır ağı. Bir kayalığa takılmış. Dalgıçların biraz zorlanacağı bir derinlikte.
O da yaklaşık 80 metre uzunluğunda alabildiğine geniş bir ağ. Bir gırgır ağı küçüklerinden bile almaya kalksanız 2-3 milyon lira civarında. Bu ağ Türkiye'de tespit edilen en büyük ağlardan bir tanesi. Oldukça derin bir bölgede, robotlarımız ile birlikte çıkaracağız.
2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte ağlar. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" ifadesini kullandı.