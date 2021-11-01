İstanbul’da tespit edildi! 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte

O da yaklaşık 80 metre uzunluğunda alabildiğine geniş bir ağ. Bir gırgır ağı küçüklerinden bile almaya kalksanız 2-3 milyon lira civarında. Bu ağ Türkiye'de tespit edilen en büyük ağlardan bir tanesi. Oldukça derin bir bölgede, robotlarımız ile birlikte çıkaracağız.