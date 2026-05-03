İstanbul'da televizyon izleyen kadın bir anda kör oldu! Nedeni ortaya çıktı... Yoğun tedavi sonrası gözleri yeniden açıldı
İstanbul Sarıyer'de yaşayan 65 yaşındaki Gülşen Şenol, evinde televizyon izlediği sırada sağ gözünde aniden görme kaybı yaşadı. Yakınları tarafından hızla hastaneye götürülen Şenol'un yapılan kontrollerinde, sağ göz damarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Şenol yapılan tedavi sonrası kısmen de olsa görüyor. İşte detaylar...
Ev hanımı Gülşen Şenol, 27 Mart Cuma günü öğleden sonra, evinde televizyon izlediği sırada sağ gözünde ani görme kaybı gelişti. Ailesi tarafından 18.00 sıralarında ilk olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Şenol yapılan tetkikler sonrası göz hastalıkları bölümüne yönlendirildi.
OKSİJEN TEDAVİSİNE ALINDI
Şenol'un kontrollerde sağ gözünde santral retinal arter tıkanıklığına bağlı ani görme kaybı oluştuğu belirlendi. Doktorlar tarafından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Şenol'un, acilen yüksek basınçlı ortamda uygulanan yüzde 100 oksijen tedavi yöntemi olan Hiperbarik Oksijen tedavisi alması gerektiği belirtildi.
YENİDEN GÖRMEYE BAŞLADI
Ani görme kaybı gelişmesinden yaklaşık 10 saat sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine yönlendirilen Şenol, gece saatlerinde hiperbarik oksijen tedavisinin ilk seansını aldı. Her seansta 2 saat hiperbarik oksijen alan Şenol'un sağ gözü 14 seanslık tedavi sonrası yeniden görmeye başladı. Şenol'un tedavisini üstlenen Doç. Dr. Selin Gamze Sümen, "Aslında bu tür olgularda en etkili ve tek tedavi hiperbarik oksijen tedavisi diyebilirim. Şu anda bulunmuş tamamen iyileştirici bir tedavi yöntemi yok. Bu tür santral retinal arter tıkanıklığına bağlı ani görme kayıplarında şu anda en iyi sonuçları ve en hızlı sonuçları hiperbarik oksijen tedavisiyle alıyoruz" diye konuştu.
'SAĞ GÖZÜMDE BİR KARARTI VE BAŞ DÖNMESİ OLDU'
Gülşen Şenol, "Torun okula gitti, televizyon açtım. Bir anda bir karartı oldu, ayağa kalktım. Başımda dönme oldu; geri oturdum. Zaten yakın ve uzağı göremiyorum; gözlük kullanıyorum. Sağ gözümde bir siyahlık oldu. Gözlüğü sildim yine devam ediyor. Gören sol gözümü kapattığımda televizyon simsiyahtı, alttan bir çizgi vardı. Dışarı çıktım tansiyonumu ölçtürdüm, sol gözümle görüyorum. O an tansiyonla ilgili olduğunu düşündüm. Gözde böyle bir şey olacağını düşünemedim. Benim tansiyonumu ölçen eczacı, 'Abla senin hemen nörolojiye gitmen gerekiyor. Tansiyonun iyi, böyle bir şey olamaz' dedi. Eve geldiğimde çocuklar aradı, beni dişçiye götüreceklerdi. 'Anne giyin gel' dediğinde, 'Oğlum ben gelemem benim mide bulantım var, bir de gözüm görmüyor' dedim. Hemen geldiler, 16.00'da oldu; 18.00'de beni hastaneye götürdüler. Bir anda oluştu, ikisinde de geldi gitti 'Gözlüklerimde mi bir şey var' dedim. Çünkü birinde görmeye başladım ama sağ gözde bir çamur var" ifadelerini kullandı.
"ACİLEN OKSİJEN TEDAVİSİNE GİRMEM GEREKİYORMUŞ"
Şenol, "O arada çocuklar gelip beni acile götürdüler. Kaç saat olduğunu sordular. Sarıyer Hamidiye Hastanesi'ne götürüldüm. Onlar MR çektiler. Doktorlar 'Gözüne pıhtı atmış' dediler. Beni acil olarak Seyrantepe'ye sevk ettiler. Orada göz doktorları baktığında acilen benim hiperbarik oksijen tedavisine girmem gerekiyormuş. 24 saat içinde hiperbarik oksijen tedavisi görmezsem gözümün geri gelmeyeceği söyledi. Ben tedaviyi aldığım gecenin sabahında görmeye başladım. Gözüm yarı yarıya açıldı, bulanıklık gitti. Bu tedaviyle birlikte gözümde yüzde 100 fayda gördüm. Çok üzülmüştüm, gözüm çok rahatladı. Her geçen gün daha da rahatlıyorum" dedi.