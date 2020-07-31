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31 Temmuz 2020, Cuma
Haberler Galeri İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler
İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda bayram günü yoğunluk yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce vatandaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.
Giriş Tarihi: 31.07.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 17:59