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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda bayram günü yoğunluk yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce vatandaş, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

Giriş Tarihi: 31.07.2020 17:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 17:59
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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler

Kurban Bayramı'nın ilk günü sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Menekşe Plajı'na akın etti.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler

Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi denize girip serinledi. Plajda sosyal mesafe ve maske kuralının ise hiçe sayıldığı görüldü.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler

Plajda oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler
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İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Küçükçekmece’deki Menekşe Plajı’na akın ettiler

"Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor"
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediğini söyleyen Kenan Yücetepe, "Küçükçekmece'ye geldik ama sosyal mesafeye uyan hiç kimse yok. Sosyal mesafeye dikkat edilmiyor" diye konuştu.