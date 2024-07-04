İstanbul’da tabut binalar bir bir çöküyor! Esenler'de büyük panik
İstanbul'da tabut binalar tehlike saçmaya devam ediyor. Son bir ay içerisinde 2 binada çökme yaşanması paniği artırırken, Esenler'de bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle büyük korku yaşandı. Polis ekipleri hemen güvenlik önlemleri alıp apartmanı boşalttı.
ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024
10:43
Güncelleme: 04.07.2024
11:27
Uzmanlar peş peşe büyük deprem uyarısı yaparken İstanbul'da alarm zilleri çalmaya başladı.
Kentsel dönüşümün geri plana atıldığı şehirde, tabut binalar tehlike saçtı. Milyonlarca binanın depreme dayanıksız ve çürük olduğu söylenilen İstanbul'da son bir ay içerisinde iki binada çökme yaşandı.
3 KATLI BİNA BİR ANDA ÇÖKTÜ!
İlk olarak İstanbul Küçükçekmece'ce 2 Haziran'da 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi öldü 18 kişi de yaralandı.
Apartmanda yaşayanlar, caddeden bir kamyon geçerken bile binanın sallandığını, bina sahibinin ise kentsel dönüşümü istemediğini anlattı.
"APARTMAN ZATEN ÇOK SALLANIYORDU"
Bu faciadan günler sonra 27 Haziran'da bu kez İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir apartmanın çatı bölümünde çökme yaşandı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken apartmanın tamamının yıkılması kararlaştırıldı.
Apartman sakini Berfin Biçici, "Çok fena bir gürültü oldu bir anda, deprem oldu sandım. Apartman zaten çok sallanıyordu, kapının önünden araba geçsin, avizeler, koltuklar sallanıyordu" diyerek yaşanılanları anlattı.