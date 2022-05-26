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Haberler Galeri İstanbul'da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

İstanbul'da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde faaliyet gösteren yasadışı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ederek silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen gruba sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyonda 74 şüpheli hakkında yakalama kararının verildiği öğrenildi. Öte yandan; operasyon sırasındaki bir diyalog ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 26.05.2022 08:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 08:56
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İstanbul’da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde faaliyet gösteren yasadışı suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ederek silah kaçakçılığı yaptığı belirtilen gruba sabah saatlerinde operasyon yaptı. Operasyonda 74 şüpheli hakkında yakalama kararının verildiği öğrenildi. Öte yandan; operasyon sırasındaki bir diyalog ise dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde sabah saatlerinde kent genelinde faaliyet gösteren bir organize suç örgütüne ve bu örgüte silah temin ettiği belirtilen gruplara onlarca adreste operasyon yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde toplanan ekipler operasyon saatinin gelmesiyle harekete geçti. Özel harekat timlerinin desteğiyle onlarca adrese baskın yapıldı.

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İstanbul’da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

74 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Operasyon Beylikdüzü, Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde faaliyet gösteren liderliğini Mehmet E. ile Aykut Z. İsimli şüphelilerin yaptığı suç örgütü kurmak yönetmek yağma, gasp , yaralama , uyuşturucu ticareti, zorla fuhuş yaptırmak suçlarını işleyen içinde 45 şüphelinin yer aldığı organize suç örgütüne ve bu suç örgütüne silah temin ettiği belirlenen 29 kişinin içinde yer aldığı silah satıcılarına yönelik başlatıldığı öğrenildi.

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İstanbul’da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

SATIŞA HAZIR ONLARCA TABANCA

Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sırasında özel harekat timleri güvenlik önlemi aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, tabancayla ait çok sayıda mermi, bıçak, kılıç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç örgütüne silah temin eden şüphelilerin adreslerinde satışa hazır onlarca tabanca ele geçirildi.

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İstanbul’da suç örgütüne dev operasyon! Böyle yakalandılar | Flaş sözler: Cezaevine girse de kurtulsak

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN TAMAMI YAKALANDI

Operasyon yapılan organize suç örgütünün lideri konumundaki Mehmet E. ile Aykut Z'nin cezaevinde olduğu, suç örgütünün liderler adına Erkan U. ve Erkan A. Adlı iki şüphelinin yönettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi konumundaki şüphelilerin tamamının yakalandığı öğrenildi.