İstanbul’da Robin Hood dehşeti! Çaldığı paraları dağıttı: Akıl hastanesine yatırıldı!

"'AL BU PARAYI, GARİBANLARA DAĞIT. BEN ROBİN HOOD'UM' DEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan Engin Acur, "Arkadaşımın yanına bir adam gelmiş ve 200 TL vermiş. 'Al bu parayı, garibanlara dağıt. Ben Robin Hood'um' demiş. Ardından parayı dağıta dağıta yürümeye devam etmiş. Galiba bir gasp olayı olmuş. Zaten kendisinin tipi biraz değişikti. Robin Hood, zaten zenginden alıp fakire dağıtıyor. Bu da öyle bir şeyler yapmış. Tabii ki duyunca şaşırdık. Neden böyle bir şey yaparsın? Çok değişik" dedi.