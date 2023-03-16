16 Mart 2023, Perşembe
İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da geçen yıl çalılık alanda öldürülmüş olarak bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Damar'ın avukatı Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Öte yandan genç kadının katledilmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:03
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