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İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da geçen yıl çalılık alanda öldürülmüş olarak bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Damar'ın avukatı Esin Yeşilırmak, Metin A.'nın Damar'ı öldürmeden önce cinsel saldırı eylemi gerçekleştirdiğini ifade etti. Öte yandan genç kadının katledilmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 12:03
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İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde geçen yıl çalılık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Damar'ın, öldürülmeden önce cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

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İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan genç kadına ait son görüntüler de ortaya çıktı. İşte detaylar...

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İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

18 Temmuz 2022 tarihinde Küçükçekmece'de ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar, bir gün sonra Bağcılar'da çalılık alanda öldürülmüş olarak bulunmuştu.

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İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası Metin A., Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alınmıştı.

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İstanbul’da Pınar Damar’ı öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuştu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Pınar Damar'ın kuzeninin eşi olan Metin A., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilmiş 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.