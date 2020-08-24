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Haberler Galeri İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri

İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri

Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde otobüsler tıklık tıklım dolu oluyor. Otobüs yolcuları maske takma zorunluluğuna uysa da, sosyal mesafe kuralı kalabalıktan dolayı ihlal ediliyor. Virüsle mücadelede sosyal mesafenin önemine vurgu yapan uzmanlar, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir flaş bir öneride bulundu.

Giriş Tarihi: 24.08.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 11:53
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İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri

Toplu ulaşımın yükünü en fazla çeken metrobüsler, bu sabah tıklım tıklım doldu.

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İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri

Beylikdüzü ve Avcılar'dan Zincirlikuyu, Cevizlibağ veya Söğütlüçeşme'ye hareket eden metrobüslerde adım atacak yer kalmadı.

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İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri

Yolcuların büyük bölümü dolu araçlara binemezken, binenler de kalabalık nedeniyle inmekte zorlandı. Maske kuralına çoğunlukla uyulduğu, kalabalık nedeniyle 'Sosyal mesafe' kuralının hiçe sayıldığı görüldü.

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İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri

KADEMELİ MESAİ ÖNERİSİ

Yolcu sayısının yarı yarıya azalmasına rağmen sosyal mesafe ve yolcu kapasitesi kurallarına uyulmadığını belirten İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü ve Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, sabah işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde değişiklik yapılması tavsiyesinde bulundu.

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İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri

Prof. Dr. Ilıcalı, "4 milyonda sıkıntı var. Biz 4 bin araç daha mı koyacağız. İETT'nin Özel Halk Otobüsleriyle beraber toplam kapasitesi 6 bin. Yarı kapasitede olmasına rağmen sosyal mesafe korunamıyor.