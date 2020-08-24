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İstanbul'da otobüsler tıklım tıklım! Uzmanlardan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş öneri
Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde otobüsler tıklık tıklım dolu oluyor. Otobüs yolcuları maske takma zorunluluğuna uysa da, sosyal mesafe kuralı kalabalıktan dolayı ihlal ediliyor. Virüsle mücadelede sosyal mesafenin önemine vurgu yapan uzmanlar, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir flaş bir öneride bulundu.
Giriş Tarihi: 24.08.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 11:53
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