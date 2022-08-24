24 Ağustos 2022, Çarşamba
İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, su kaynaklarında artan siyanobakterilere karşı uyarıda bulundu. Kesici, siyanobakterilerin mavi ve yeşil alg olarak dünyanın en yaşlı mikroorganizmaları olduğunu belirterek, "Bütün canlılar için tehlikelidir. Bunları bırakın içmeyi tarımda bile kullanılması bile tehlikelidir. Aşırı siyanobakterilerle yüklü olan suların içilmesinde başta karaciğer kanserinden tutun diğer birçok hastalıkların rastlandığı belirlenmiştir" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:31
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