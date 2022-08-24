İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor

"HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOĞALIYORLAR"



Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, siyanobakterilerin mavi ve yeşil alg olarak dünyanın en yaşlı mikroorganizmaları olduğunu belirterek, "Yaşları, 3.5 - 4 milyar yaşında olup ancak mikroskop ile görülebilen ve suların aşırı kirlenmeleri sonucu koloniler oluşturarak suyu yeşil renge boyayan, denizlerde müsilajı meydana getiren mikroorganizmalara siyanobakteri adını veriyoruz. Çok tehlikeliler, hem toksikler hem de toksin yaymaları nedeniyle çok tehlikeli oldukları bilinmektedir. Hem denizlerde müsilajı, başka bir ifadeyle göllerde müsilajı meydana getiren aşırı artmaların sonucudur."