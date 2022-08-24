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İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, su kaynaklarında artan siyanobakterilere karşı uyarıda bulundu. Kesici, siyanobakterilerin mavi ve yeşil alg olarak dünyanın en yaşlı mikroorganizmaları olduğunu belirterek, "Bütün canlılar için tehlikelidir. Bunları bırakın içmeyi tarımda bile kullanılması bile tehlikelidir. Aşırı siyanobakterilerle yüklü olan suların içilmesinde başta karaciğer kanserinden tutun diğer birçok hastalıkların rastlandığı belirlenmiştir" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:31
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İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor

İstanbul'da Sazlıbosna gölünde de görülen siyanobakteriler, çoğalarak alg patlaması olarak yüzeye çıkıyor. Su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olan siyanobakterilerin göl ve su kaynaklarındaki balıkların oksijensiz kalarak boğulmalarına sebebiyet verdiği belirtiliyor.

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İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor

Son zamanlarda siyanobakterilerin artış gösterdiğini belirten Dr. Kesici, bu nedenle önlemlerin alınmasında titizlikle davranılması gerektiğini vurguladı.

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İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor

Dr. Erol Kesici, kirlilik yükünün de aşırı oranda arttığına işaret ederek siyanobakterilerin, doğal su bitkilerinin üzerine tutunarak, onların oksijenini engellediğini ve çürümelerine neden olduğunu belirtti.

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İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor

Kesici, son yıllarda göllerde mavi-yeşil alg gibi isimlerle de anılan siyonobakteri tehlikesinin ciddi boyuta ulaştığını söyledi.

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İstanbul’da ortaya çıktı! Su kaynaklarında siyanobakteri tehlikesi | Kansere sebep oluyor

"HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇOĞALIYORLAR"

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, siyanobakterilerin mavi ve yeşil alg olarak dünyanın en yaşlı mikroorganizmaları olduğunu belirterek, "Yaşları, 3.5 - 4 milyar yaşında olup ancak mikroskop ile görülebilen ve suların aşırı kirlenmeleri sonucu koloniler oluşturarak suyu yeşil renge boyayan, denizlerde müsilajı meydana getiren mikroorganizmalara siyanobakteri adını veriyoruz. Çok tehlikeliler, hem toksikler hem de toksin yaymaları nedeniyle çok tehlikeli oldukları bilinmektedir. Hem denizlerde müsilajı, başka bir ifadeyle göllerde müsilajı meydana getiren aşırı artmaların sonucudur."