31 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

İstanbul'da adrenalin tutkunu genç, Merter'de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sorumsuzluğa tepkiler çığ gibi büyüdü.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:23
  • 1
  • 7
İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı.

  • 3
  • 7
İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi.

  • 4
  • 7
İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.

  • 5
  • 7
İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

METROBÜSÜN ÜSTÜNDE YATARAK SEYRETTİ
O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı.