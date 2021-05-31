İstanbul'da metrobüsün üstünde ölüm yolculuğu! Bu nasıl aymazlık

İstanbul'da adrenalin tutkunu genç, Merter'de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı. Sorumsuzluğa tepkiler çığ gibi büyüdü.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 11:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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