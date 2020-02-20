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İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor. Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Giriş Tarihi: 20.02.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 09:20
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İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşanıyor.

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İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

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İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek isteyenler uzun süre duraklarda bekledi.

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İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

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İstanbul'da metro seferlerinde aksama
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

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