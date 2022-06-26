İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

Son dakika kurbanlık fiyatları... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları hareketlendi. Peki kurban pazarlarında fiyatlar ne durumda? A Haber muhabiri Esra Keskin son durumu İstanbul'dan aktardı. Kurban pazarlığı canlı yayında yapıldı. Besici, "Bu hayvanı ben 45 liraya 45 sene dursa vermem" ifadelerini kullandı. 730 kiloluk kurbanlık için bakın kaç liraya anlaştılar...