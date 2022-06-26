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Haberler Galeri İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

Son dakika kurbanlık fiyatları... Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları hareketlendi. Peki kurban pazarlarında fiyatlar ne durumda? A Haber muhabiri Esra Keskin son durumu İstanbul'dan aktardı. Kurban pazarlığı canlı yayında yapıldı. Besici, "Bu hayvanı ben 45 liraya 45 sene dursa vermem" ifadelerini kullandı. 730 kiloluk kurbanlık için bakın kaç liraya anlaştılar...

A Haber
Giriş Tarihi: 26.06.2022 17:14 Güncelleme Tarihi: 26.06.2022 17:16
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İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

İstanbul'da kurban pazarlarında hareketlilikler yaşanmaya başladı.

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İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar pazarlara çıktı.

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İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

A Haber muhabiri Esra Keskin son durumu İstanbul'dan aktardı.

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  • 41
İstanbul’da kurban fiyatları ne kadar? Bu fiyata 45 sene dursa vermem dedi... Bakın ne kadara anlaştılar 🐮

Canlı yayın sırasında kurbanlık için pazarlık yapıldı.