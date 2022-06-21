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İstanbul'da Kurban Bayramı için çadırlar kuruldu! Çadır alanı havadan görüntülendi

Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul'da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Başakşehir ve Bahçelievler'de kurulan kurban çadırları inşasının son durumu havadan görüntülendi. İstanbul'daki kurban fiyatlarının da belli olmasıyla satıcılar pazarlarda yerlerini aldı. Peki kurban fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 21.06.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022 10:44
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İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruldu! Çadır alanı havadan görüntülendi

İslam alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için İstanbul'da hazırlıklar yapılmaya devam ediyor. İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurban kesim ve satış alanları kurulmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruldu! Çadır alanı havadan görüntülendi

Anadolu'da yetiştirilip İstanbul'da getirilmek istenen kurbanlıklar için resmi olarak henüz izin verilmiyor. Ancak bazı besiciler hayvanlarını kapalı kamyonetlerle kaçak yoldan getirmeye çalışıyor.

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İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruldu! Çadır alanı havadan görüntülendi

Anadolu Yakasını Avrupa'ya bağlayan köprülerde kaçak hayvan geçişlerine dair kontroller yapılıyor. İstanbul genelinde 23 Haziran'ı 24'Haziran'a bağlayan gece kurban hayvanlarının geçişine izin verileceği öğrenildi.

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İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruldu! Çadır alanı havadan görüntülendi

Bahçelievler'de ve Başakşehir'de kurban kesim ve satış alanları inşası son durumu havadan görüntülendi.

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İstanbul’da Kurban Bayramı için çadırlar kuruldu! Çadır alanı havadan görüntülendi

Çadırların büyük bir bölümünün tamamlandığı bazı çadırların brandaların kapatılmadığı görüldü.