İstanbul'da Kurban Bayramı için çadırlar kuruldu! Çadır alanı havadan görüntülendi

Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul'da farklı ilçelerde kurban kesim ve satış alanları için çadırlar kurulmaya başlandı. Başakşehir ve Bahçelievler'de kurulan kurban çadırları inşasının son durumu havadan görüntülendi. İstanbul'daki kurban fiyatlarının da belli olmasıyla satıcılar pazarlarda yerlerini aldı. Peki kurban fiyatları ne kadar?