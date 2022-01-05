İstanbul’da kıskanç koca dehşeti kamerada: Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı

ÖLÜMDEN DÖNDÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan Aynur T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın ardından taburcu edildi. Ancak kadın kendisini darbeden kocasından şikayetçi olmadı.