İstanbul’da kıskanç koca dehşeti kamerada: Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kıskançlık krizi geçiren gözü dönmüş koca, sokak ortasında karısına tekme tokat saldırdı. Eşinin şiddetine maruz kalan talihsiz kadın, merdivenlerden yuvarlanarak kafasından yaralandı. Kabus anları saniye saniye kameralara yansırken, cani adam arkasına bile bakmadan olay yerinden kaçtı.
Giriş Tarihi: 05.01.2022
11:03 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022
11:07
Edinilen bilgilere göre olay, 8 Aralık 2021 günü Ayazağa'da meydana geldi. Aynur T. (34) ile eşi Ümit T. (36) sokak ortasında kıskançlık sebebiyle birbirine girdi. Tartışmadan sonra taksiye binmek isteyen Ümit T., yanına gelen karısına şiddet göstermeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gözü dönmüş koca karısının üzerine yürüyerek yumruk atmaya başladı. Cani kocasının attığı yumruk darbeleri ardından Aynur T. bir işyerinin önündeki merdivenlerden boşluğa düştü.
Talihsiz kadın başından yaralanırken, vahşi koca da etraftaki vatandaşların tepkisi üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Vatandaşların yardımı ile dükkanın önünden kaldırılan kadına ilk müdahale esnaflar tarafından yapıldı. Yaşanan şiddet anları da güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan Aynur T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kadın ardından taburcu edildi. Ancak kadın kendisini darbeden kocasından şikayetçi olmadı.
CANİ KOCA SERBEST BIRAKILDI Dayağın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şahsın önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti.