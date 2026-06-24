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İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Müge Anlı yine bir mucizeye imza attı! İsviçre'den İstanbul'a geldiği tatilde Zeytinburnu'nda kaybolan 77 yaşındaki Said Jaffer, Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin duyarlılığı sayesinde Yenikapı'da bulundu. Günlerdir süren endişeli bekleyiş, kavuşma gözyaşlarıyla sona erdi.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 1

İstanbul'da tatil için bulunduğu sırada kayıplara karışan ve günlerdir haber alınamayan 77 yaşındaki İsviçre vatandaşı Said Jaffar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının titiz takibi ve duyarlı vatandaşların yardımıyla bulundu.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 2

8 GÜNLÜK ENDİŞELİ BEKLEYİŞ MUTLULUKLA BİTTİ

16 Haziran günü İstanbul Zeytinburnu'ndaki kaldığı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Said Jaffar'ın kızı Manıja Nicolet Jafar, çaresizlik içinde Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 3

Şizofreni, unutkanlık ve işitme problemleri yaşayan, Türkçe bilmediği için iletişim kurmakta büyük güçlük çeken babasının hayatından endişe eden acılı evlat, canlı yayında yardım çağrısında bulundu.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 4

İZLEYİCİLER VE EKİPLER SEFERBER OLDU

Programın yayınlanmasının ardından Said Jaffar için İstanbul genelinde adeta bir seferberlik başlatıldı. Sarıyer'den Yenikapı'ya kadar şehrin birçok noktasından ihbarlar yağdı.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 5

Sarıyer: Bir spor kulübü çalışanı ve bir hastane çevresindeki görgü tanığı, yaşlı adamı dalgın ve konuşmakta zorlanan bir halde gördüklerini belirterek ekipleri o bölgeye yönlendirdi.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 6

Esnaf Desteği: Bir esnaf, Jaffar'ın "otel" diyerek yardım istediğini ancak dili nedeniyle iletişim kuramadıklarını aktardı.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 7

YENİKAPI'DAN GELEN SEVİNDİRİCİ HABER

Aramaların 8. gününde Yenikapı'dan gelen bir telefon, tüm ailenin ve izleyicilerin yüreğine su serpti. Bir duyarlı vatandaş, yaşlı adamın yanında olduğunu belirterek, "Ekmeğimin yarısını verdim, çay ikram ettik, şu an yanımızda" ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın ekibi, kısa sürede Said Jaffar'a ulaştı.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 8

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞE BUCAK DOLAŞTIM"

Güvenli bir şekilde stüdyoya getirilen yaşlı adam, ailesiyle buluşturuldu. Günlerdir babasından haber alamayan Manıja Nicolet Jafar gözyaşlarına hakim olamadı. "Öldüm öldüm dirildim. Seni bulabilmek için Türkiye'yi köşe bucak dolaştım" sözleri yürekleri dağladı.

Yaşadıklarını anlatan Said Jaffar ise zor günler geçirdiğini söyledi. "Yanımda param yoktu. Bir iki yerde yardım istemek zorunda kaldım" diyen yaşlı adam, sokakta kaldığı süre boyunca birçok kişinin kendisine destek olduğunu anlattı.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 9

"TÜRK HALKINA MİNNETTARIM"

Stüdyoda kızı Manıja Nicolet Jafar ile gözyaşları içinde kavuşan Said Jaffar, sokaklarda geçirdiği zorlu günlere rağmen Türk halkının yardımseverliğine dikkat çekti:

"Türk halkına çok minnettarım. Hiçbir yerde kötülük görmedim. Gittiğim her yerde iyi karşılandım."

Kızı Manıja Nicolet Jafar ise Müge Anlı'ya teşekkür ederek, "Türkiye'de Allah'tan sonra sığınabileceğim tek yer bu program oldu" dedi.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 10

Müge Anlı, yaşanan bu kavuşmanın ardından "Bu ülkenin insanı kimseyi aç ve çaresiz bırakmaz" diyerek, yaşlı adama destek olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. 8 gün süren dram, ailenin yeniden bir araya gelmesiyle yerini büyük bir sevince bıraktı.

İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım" 11

8 gündür kayıp olarak aranan Said Jaffar'ın sağlık durumunun genel olarak iyi olduğu, yüzündeki yaraların ise düşme sonucu oluştuğu öğrenildi.

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