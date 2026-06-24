İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım"

Esnaf Desteği: Bir esnaf, Jaffar'ın "otel" diyerek yardım istediğini ancak dili nedeniyle iletişim kuramadıklarını aktardı.

YENİKAPI'DAN GELEN SEVİNDİRİCİ HABER Aramaların 8. gününde Yenikapı'dan gelen bir telefon, tüm ailenin ve izleyicilerin yüreğine su serpti. Bir duyarlı vatandaş, yaşlı adamın yanında olduğunu belirterek, "Ekmeğimin yarısını verdim, çay ikram ettik, şu an yanımızda" ifadelerini kullandı. Müge Anlı'nın ekibi, kısa sürede Said Jaffar'a ulaştı.

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞE BUCAK DOLAŞTIM" Güvenli bir şekilde stüdyoya getirilen yaşlı adam, ailesiyle buluşturuldu. Günlerdir babasından haber alamayan Manıja Nicolet Jafar gözyaşlarına hakim olamadı. "Öldüm öldüm dirildim. Seni bulabilmek için Türkiye'yi köşe bucak dolaştım" sözleri yürekleri dağladı. Yaşadıklarını anlatan Said Jaffar ise zor günler geçirdiğini söyledi. "Yanımda param yoktu. Bir iki yerde yardım istemek zorunda kaldım" diyen yaşlı adam, sokakta kaldığı süre boyunca birçok kişinin kendisine destek olduğunu anlattı.

"TÜRK HALKINA MİNNETTARIM" Stüdyoda kızı Manıja Nicolet Jafar ile gözyaşları içinde kavuşan Said Jaffar, sokaklarda geçirdiği zorlu günlere rağmen Türk halkının yardımseverliğine dikkat çekti: "Türk halkına çok minnettarım. Hiçbir yerde kötülük görmedim. Gittiğim her yerde iyi karşılandım." Kızı Manıja Nicolet Jafar ise Müge Anlı'ya teşekkür ederek, "Türkiye'de Allah'tan sonra sığınabileceğim tek yer bu program oldu" dedi.

Müge Anlı, yaşanan bu kavuşmanın ardından "Bu ülkenin insanı kimseyi aç ve çaresiz bırakmaz" diyerek, yaşlı adama destek olan tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. 8 gün süren dram, ailenin yeniden bir araya gelmesiyle yerini büyük bir sevince bıraktı.