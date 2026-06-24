İstanbul'da kaybolan İsviçreli turist Müge Anlı'da bulundu: "Türk halkına minnettarım"
Müge Anlı yine bir mucizeye imza attı! İsviçre'den İstanbul'a geldiği tatilde Zeytinburnu'nda kaybolan 77 yaşındaki Said Jaffer, Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerinin duyarlılığı sayesinde Yenikapı'da bulundu. Günlerdir süren endişeli bekleyiş, kavuşma gözyaşlarıyla sona erdi.
İstanbul'da tatil için bulunduğu sırada kayıplara karışan ve günlerdir haber alınamayan 77 yaşındaki İsviçre vatandaşı Said Jaffar, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının titiz takibi ve duyarlı vatandaşların yardımıyla bulundu.
8 GÜNLÜK ENDİŞELİ BEKLEYİŞ MUTLULUKLA BİTTİ
16 Haziran günü İstanbul Zeytinburnu'ndaki kaldığı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Said Jaffar'ın kızı Manıja Nicolet Jafar, çaresizlik içinde Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Şizofreni, unutkanlık ve işitme problemleri yaşayan, Türkçe bilmediği için iletişim kurmakta büyük güçlük çeken babasının hayatından endişe eden acılı evlat, canlı yayında yardım çağrısında bulundu.
İZLEYİCİLER VE EKİPLER SEFERBER OLDU
Programın yayınlanmasının ardından Said Jaffar için İstanbul genelinde adeta bir seferberlik başlatıldı. Sarıyer'den Yenikapı'ya kadar şehrin birçok noktasından ihbarlar yağdı.
Sarıyer: Bir spor kulübü çalışanı ve bir hastane çevresindeki görgü tanığı, yaşlı adamı dalgın ve konuşmakta zorlanan bir halde gördüklerini belirterek ekipleri o bölgeye yönlendirdi.