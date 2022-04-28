28 Nisan 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı

İstanbul'da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı

Kağıthane'de bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbullun saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın, kovalanan ve yaralanan köpeğini pitbullun ağzından tekmeleyerek kurtardı. Korku dolu dakikalar kameralara saniye saniye yansırken, Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri pitbull köpeğinin sahibini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:32
  • 1
  • 21
İstanbul’da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinden evinden çıkan Emine T., "papi" ismindeki "çivava" cinsi köpeğini semtteki bir parka götürmek istedi. Kadın bir süre yürüdükten sonra parka giden sokağı çıkmak istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
İstanbul’da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı

O esnada sokakta yürüyen şahsın tuttuğu köpeklerden pitbull cinsi olanı, bir anda kadının köpeğine saldırmaya başladı. Yokuş aşağıya devam eden saldırıda kadının köpeğinin tasması koparken, köpeği kurtarmak için sahibi pitbulla tekme attı. Sahibi pitbull cinsi köpeği güçbela zapt ederken, bu kez de diğer köpek kadının kaçan köpeğini kovalamaya başladı.

  • 3
  • 21
İstanbul’da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı

Dehşeti yaşayan kadının peşine düştüğü köpeği korkudan bir minibüsün altına girdi. Kadın köpeğini kurtarmak için diğer köpeğe de tekme atmaya başladı. Bir süre sonra kadın köpeğinin kurtarırken, şahıs ise pitbullu ve diğer köpeği alarak kayıplara karıştı.

  • 4
  • 21
İstanbul’da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı

KAĞITHANE POLİSİ HEM SAHİBİNİ YAKALADI HEM DE PİTBULLU ELE GEÇİRDİ
Olayın ardından dehşet dolu dakikalar yaşayan Emine T. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

  • 5
  • 21
İstanbul’da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı

Şahsı adım adım takip eden polis ekipleri, İsmet İnönü Caddesi üzerinde olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda pitbullun sahibi Emrah O. (32) Kağıthane polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, pitbull köpeğinin sahibi olduğunu ve olayın yaşandığını da itiraf etti.