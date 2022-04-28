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İstanbul'da kan donduran pitbull saldırısı! Köpeğini parka götüren kadına dehşeti yaşattı
Kağıthane'de bir kadının parka gezmeye götürdüğü köpeği, sokak ortasında pitbullun saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan kadın, kovalanan ve yaralanan köpeğini pitbullun ağzından tekmeleyerek kurtardı. Korku dolu dakikalar kameralara saniye saniye yansırken, Çeliktepe Ş.B.Ş. Polis Merkezi Amirliği ekipleri pitbull köpeğinin sahibini kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Pitbull cinsi köpeğe ise el konuldu.
Giriş Tarihi: 28.04.2022 11:06Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 11:32