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İstanbul'da kan donduran olay! Cam kırıklarıyla boğazını kesti polise kendisini ihbar etti
İstanbul Maltepe'de iddiaya göre 1.5 yıl önce boşanan 34 yaşındaki Erkan M. eski eşi Beste Ayşegül Yeşilyurt ile barışmak için buluştuğu adreste cam kırıklarıyla boğazını keserek öldürdü. Ağır yaralanan 1 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken şüpheli Erkan M.'nin telefonla polisi arayıp; "Eşimi öldürdüm" diye ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 14.02.2024 11:15Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:15