İstanbul’da kan donduran olay! Cam kırıklarıyla boğazını kesti polise kendisini ihbar etti

CAM KIRIKLARIYLA BOĞAZINI KESMİŞ

İddiaya göre Erkan M. barışma buluşması için gittiği adrese genç kadının erkek arkadaşı Emrah Ç.'yi de davet etti. 3 kişi burada bir süre sohbet etti. Sohbetin ardından Erkan M. ile eski eşi Beste Yeşilyurt arasında yine tartışma çıktı. Çıkan tartışmada eline cam kırıkları geçiren Erkan M. kadının boğazında derin kesikler açtı. Ağır yaralanan Beste Yeşilyurt hayatını kaybetti.