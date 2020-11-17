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17 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 10:30
İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.
Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.