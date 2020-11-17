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İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu

İstanbul'da sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 10:30
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İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu

İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.

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İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu

Kadıköy Bostancı'da İETT ve özel halk otobüslerine binen vatandaşların ve araç içerisinde bulunan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

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İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu

Otobüslere binen vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

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İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu

Ekiplerin de toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor. Polis ekipleri durdukları otobüs ve minibüslerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

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İstanbul'da istenmeyen görüntüler! Toplu taşıma araçları tıklım tıklım dolu

Ekipler otobüs içine girerek yolcuları ve sürücülere uyarı yaptı.

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