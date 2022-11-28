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İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti

İstanbul'da şiddete karşı çıkan Erdal Öfgeli tıpkı Konya'da sevgilisi tarafından darbedilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi sokakta karşılaştığı kadına karşı şiddete kayıtsız kalmadı. Erdal Öfgeli'nin ölümün kıyısına geldiği olayda kritik ifadeler ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:10
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İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti

Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi şiddete karşı çıkan Erdal Öfgeli'nin ölümün kıyısına geldiği olayda kritik ifadeler ortaya çıktı.

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İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti

Sabah'ın haberine göre, Üsküdar'da 9 Eylül günü 22 yaşındaki Ufuk Bayhan'ın 18 yaşındaki kız arkadaşı Sema Coşğun'u darp etmesine tepki gösterip iki bacağından vurulduğu olayla ilgili darp edilen talihsiz kadın ve Bayhan'a silahı getirdiği öne sürülen babasının ifadesi dosyaya girdi.

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İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti

ŞİDDET MAĞDURU KADIN KONUŞTU:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "serbest bırakılması adalete güveni sarsar, bu gibi olaylara kimsenin müdahale etmemesine sebep olur" diyerek saldırganın serbest kalmasına itiraz ettiği olayda, saldırgan Ufuk Bayhan'ın "darp etmedim" savunması çürüdü.

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İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti

Çünkü kız arkadaşı Sema Coşğun, gece saatlerinde yürüyüşe çıktığı erkek arkadaşının aralarında çıkan tartışma sonrası kendisine vurduğunu söyledi.

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İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti

Orada bulunan bir erkek şahsın tepki gösterip "Kadına neden vuruyorsun" dediğini anlatan Coşğun, "Biz de 'sana ne seni ilgilendirmez' dedik ve oradan ayrıldık. Sokakta biraz daha yürüdükten sonra yanımıza geldi. Erkek arkadaşım telefonla birilerini çağırdı. Adam gideceği sırada erkek arkadaşım bıçağını çekip 'sizi buradan göndermeyeceğim' dedi. Ben bıçağı görünce korkup kaçtım. Sonra silah sesi duydum" dedi, erkek arkadaşının üzerinde tabanca olmadığını ve nereden aldığını bilmediğini de ekledi.