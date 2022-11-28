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İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti
İstanbul'da şiddete karşı çıkan Erdal Öfgeli tıpkı Konya'da sevgilisi tarafından darbedilen bir kadını kurtarmaya çalışan Kadir Şeker gibi sokakta karşılaştığı kadına karşı şiddete kayıtsız kalmadı. Erdal Öfgeli'nin ölümün kıyısına geldiği olayda kritik ifadeler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:08Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:10