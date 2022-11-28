İstanbul’da ikinci Kadir Şeker vakasında şoke eden ifadeler! Saldırganı sevgilisi ifşa etti

Orada bulunan bir erkek şahsın tepki gösterip "Kadına neden vuruyorsun" dediğini anlatan Coşğun, "Biz de 'sana ne seni ilgilendirmez' dedik ve oradan ayrıldık. Sokakta biraz daha yürüdükten sonra yanımıza geldi. Erkek arkadaşım telefonla birilerini çağırdı. Adam gideceği sırada erkek arkadaşım bıçağını çekip 'sizi buradan göndermeyeceğim' dedi. Ben bıçağı görünce korkup kaçtım. Sonra silah sesi duydum" dedi, erkek arkadaşının üzerinde tabanca olmadığını ve nereden aldığını bilmediğini de ekledi.