İstanbul’da havalar ısındı sahiller ve ormanlar doldu taştı!
İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşlar kendilerini dışarıya attı. Kimi sahile gitti kimi ormana kimi ise serinlemek için çareyi plajda buldu. İşte İstanbulluların hafta sonu tatilinden görüntüler...
Giriş Tarihi: 29.05.2022
16:21 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
17:36
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini sahile attı. Bebek Sahili, yürüyüş yapanlar ve denize atlayanlarla doldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklıklarının artacağıyla ilgili açıklama yapılmıştı. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte İstanbul'da vatandaşlar sahile akın etti. Bebek Sahili'ne akın eden vatandaşlar, balık tutup yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar da denize girdi.
Ailesiyle birlikte sıcak havanın tadını çıkartan Erkan Başkan,
"Bu sene kar altında kaldık. Çok soğuk. Hatta 2 hafta önceye kadar evimizde doğal gaz yaktık çünkü geceleri çok soğuk oluyor. Sıcak havayı bulduğumuz için de tadını çıkartıyoruz. Hem D vitamini hem boğaz havası alıyoruz hem de pazar kahvaltısını ve yürüyüşünü boğaz havasıyla yapalım dedik ailecek" şeklinde konuştu.
"BU YAZI BİRAZ DAHA SICAK GEÇİRECEKMİŞİZ GİBİ"
Sahilde bisiklet süren 17 yaşındaki Emre Yenercan,
"Maalesef lastiğim patladı, şimdi onu değiştiriyordum. Genelde gün doğumuyla kalkarım ve bisiklet sürerim. Bu yazı sanki biraz daha sıcak geçirecekmişiz gibi geliyor. Küresel ısınmayla beraber mevsimler arasındaki farklar çok daha derinleşmeye başladı" dedi.
Arkadaşlarıyla birlikte denize giren Salih Bodur ise,
"Denize girdim, bayağı soğuk. Havalar daha oturmamış. 4 kişi geldik. Arkadaşlarım gaz verirse denize tekrar atlarım" ifadelerine yer verdi.