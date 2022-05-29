İstanbul’da havalar ısındı sahiller ve ormanlar doldu taştı!

Ailesiyle birlikte sıcak havanın tadını çıkartan Erkan Başkan, "Bu sene kar altında kaldık. Çok soğuk. Hatta 2 hafta önceye kadar evimizde doğal gaz yaktık çünkü geceleri çok soğuk oluyor. Sıcak havayı bulduğumuz için de tadını çıkartıyoruz. Hem D vitamini hem boğaz havası alıyoruz hem de pazar kahvaltısını ve yürüyüşünü boğaz havasıyla yapalım dedik ailecek" şeklinde konuştu.