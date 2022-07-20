İstanbul’da estetik faciası! Dolgu için gitti tanınmaz hale geldi

Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğunu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini belirtti.