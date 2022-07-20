İstanbul'da estetik faciası! Dolgu için gitti tanınmaz hale geldi
Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşayan Gülseren Ö., yüzüne dolgu yaptırmak için gittiği özel klinikten tanınmaz halde çıktı. Doktor olmadığı belirlenen klinik yetkilisi Melike D. ile Sebiha L. hakkında 3 yıl hapis istendi.
Giriş Tarihi: 20.07.2022
07:27 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
07:27
İstanbul'da bulunan özel bir estetik merkezinde adeta facia yaşandığı ortaya çıktı. 55 yaşındaki Gülseren Ö., 2012'de yüzünün çeşitli yerlerine dolgu yaptırmak için İstanbul Şişli ve Osmanbey'de bulunan özel bir polikliniğe başvurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülseren Ö., yaptığı görüşmeler neticesinde yüzünde bulunan kırışıklıkların giderilmesi için dolgu yaptırmak istediğini söyledi. Klinikte bulunan Aysel A., Gülseren Ö.'ye iddiaya göre Bulgaristan'da doktor olduğunu söyleyerek kendisine talep ettiği işlemleri uygulayabileceğini belirtti.
SENTETİK MADDEYLE DOLGU Gülseren Ö., fiyatta anlaşma sağladıktan sonra dolgu operasyonu için iki farklı klinikte bıçak altına yattı. Kendisine yapılan dolgu operasyonundan sonra evine giden Gülseren Ö.'nün yüzünde, dudaklarında ve boynunda şişlikler meydana geldi.
Vücudunda yaşadığı değişikliği klinikte bulunan kişilere söyleyen Gülseren Ö., şişliklerin geçici olduğunu cevabını aldı. Gülseren Ö., şişlikler inmeyince hastaneye müracaat ederek tedavi altına alındı.
Mağdur kadın burada yüzüne "Beautical5" isimli bir maddenin uygulandığını ve bu maddenin sentetik olduğu bilgisini alınca hayatının şokunu yaşadı.