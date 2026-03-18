İstanbul’da eski sevgili dehşeti! Pijamalarla pompalı kabusu yaşattı

Sultangazi'de dehşet dolu anlar yaşandı. 42 yaşındaki Yağmur A. bir süre önce ayrıldığı sevgilisi C.G.'nin evine baskın yaparak pompalı tüfekle ateş açtı. Yağmur A.'nın pompalı tüfekle evinden çıktığı anlar ise kameraya yansıdı. İşte kan donduran olayın detayları...

Dehşet olay, Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlarinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi C.G.'nin evine silahla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinde eve 5 adet pompalı kartuş izi olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı Yağmur A.(42)'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Yağmur A. evinde operasyonla gözaltına alındı.

Yağmur A.'nın pompalıyla evine ateş ettiği C.G. ile sevgili oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen Yağmur A. tutuklandı. Öte yandan ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

EVİNDEN PİJAMAYLA ÇIKTI

Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

POMPALI SİLAH ARACINDA ÇIKTI

Yağmur A.'nın ikamet ettiği lüks sitede ve evinde arama yapan Sultangazi Asayiş Büro ekipleri olayda kullanılan suç unsuru 1 adet yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte çok sayıda pompalı kartuşu ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Mala Zarar Verme" ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından 15 Mart günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.