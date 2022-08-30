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İstanbul'da elektrik kesintisi! Çok sayıda ilçede 8 saat elektrik olmayacak! İşte mahalle mahalle kesinti listesi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamada İstanbul'un çok sayıda ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleştirileceği belirtilirken vatandaşlardan bu konuda tedbirli olmaları istendi. Bazı ilçelerde 8 saate kadar elektrik verilemeyeceği belirtilirken, kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler tek tek açıklandı. Peki İstanbul'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak? Elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.08.2022 19:06 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 19:06
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İstanbul’da elektrik kesintisi! Çok sayıda ilçede 8 saat elektrik olmayacak! İşte mahalle mahalle kesinti listesi
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da elektrik kesintisi! Çok sayıda ilçede 8 saat elektrik olmayacak! İşte mahalle mahalle kesinti listesi
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İstanbul’da elektrik kesintisi! Çok sayıda ilçede 8 saat elektrik olmayacak! İşte mahalle mahalle kesinti listesi
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  • 38
İstanbul’da elektrik kesintisi! Çok sayıda ilçede 8 saat elektrik olmayacak! İşte mahalle mahalle kesinti listesi
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  • 38
İstanbul’da elektrik kesintisi! Çok sayıda ilçede 8 saat elektrik olmayacak! İşte mahalle mahalle kesinti listesi