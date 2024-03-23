23 Mart 2024, Cumartesi
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ'tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da çok sayıda ilçede gerekli bakımların yapılması ve arızaların giderilmesi için elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. İlçeler ve mahalleler tek tek paylaşılırken elektriklerin hangi saatte verileceği de duyuruldu. İşte o ilçeler ve detaylar..
Giriş Tarihi: 23.03.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 18:49
- 1
- 25
- 2
- 25
- 3
- 25
- 4
- 25
- 5
- 25