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İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ'tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da çok sayıda ilçede gerekli bakımların yapılması ve arızaların giderilmesi için elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. İlçeler ve mahalleler tek tek paylaşılırken elektriklerin hangi saatte verileceği de duyuruldu. İşte o ilçeler ve detaylar..

Giriş Tarihi: 23.03.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 18:49
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İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım tarafından yapılan paylaşımlarda yarın İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler paylaşıldı.

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İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...

Çok sayıda ilçe listede yer alırken elektriklerin verileceği saatler de açıklandı.

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İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...

İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...
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İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ’tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...