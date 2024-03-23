İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ'tan çok sayıda ilçeye uyarı! Saat verildi...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan açıklamada İstanbul'da çok sayıda ilçede gerekli bakımların yapılması ve arızaların giderilmesi için elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi. İlçeler ve mahalleler tek tek paylaşılırken elektriklerin hangi saatte verileceği de duyuruldu. İşte o ilçeler ve detaylar..