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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA İstanbul'da düğmeye basıldı! Tek tek aradılar Son dakika haberi... İstanbul'da "Kurt Kapanı" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 13.00'de sona erdi. Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 14:04
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katıldı.
Denetimler kapsamında Taksim Meydanı, Kadıköy Kuşdili Caddesi'nin de arasında bulunduğu başlıca yerlerde güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini yaptı. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katıldı.