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31 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı Yılın son dolunayının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden doğuşunda oluşan muhteşem manzara hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 08:31
İstanbul Boğazı'nda dolunayın 15 Temmuz Şehir Köprüsü üzerinden doğuşu kendine hayran bıraktı.
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Boğaz'da yürüyüşe çıkan vatandaşlar dolunayın göz kamaştıran manzarasını hayranlıkla izleyip fotoğrafını çekti.
Günün kararması ve köprünün ışıklarının açılması sonucu dolunay; vapurlar, martılar ve deniz ile herkesin ilgi odağı oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.