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İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı

Yılın son dolunayının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerinden doğuşunda oluşan muhteşem manzara hayran bıraktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.12.2020 08:31 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 08:31
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İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı

İstanbul Boğazı'nda dolunayın 15 Temmuz Şehir Köprüsü üzerinden doğuşu kendine hayran bıraktı.

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İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı

Boğaz'da yürüyüşe çıkan vatandaşlar dolunayın göz kamaştıran manzarasını hayranlıkla izleyip fotoğrafını çekti.

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İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı

Günün kararması ve köprünün ışıklarının açılması sonucu dolunay; vapurlar, martılar ve deniz ile herkesin ilgi odağı oldu.

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İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle dolunayın aynı karede buluşması ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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  • 8
İstanbul’da dolunay şöleni! Yılın son dolunayı göz kamaştırdı