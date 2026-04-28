İstanbul'da "çöp ev" krizi: Ev sahibi ile komşular karşı karşıya
Avcılar'da "çöp ev" şikâyeti sonrası başlatılan tahliye, mahkeme kararının değişmesiyle yeniden başladı. Görevlilerin geldiği binada ev sahibi ile komşular arasında tartışma çıkarken yoğun koku ve fare iddiaları gündeme geldi.
Avcılar'da aylardır şikâyet konusu olan "çöp ev" krizi yeniden alevlendi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasının ardından ekipler tahliye için tekrar harekete geçerken, binada gerilim yükseldi.
Görevlilerin gelişiyle ev sahibi ile komşular arasında tartışma çıktı. Koku ve hijyen iddialarıyla gündeme gelen dairelerde incelemeler yeniden başladı.
2 DAİREYİ 'ÇÖP EVE' DÖNÜŞTÜRDÜ
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan 4 katlı binada, 8 daireden 4'ünde ailesiyle birlikte yaşayan Yıldız Yetgin, komşuları tarafından 2 daireyi 'çöp eve' dönüştürdüğü gerekçesiyle şikayet edildi. Komşuların evlerden yoğun koku geldiğini belirterek savcılığa başvurması üzerine Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü, Avcılar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Avcılar Belediyesi ile polis ekipleri 16 Nisan'da binaya gitti.
5 SAATLİK ÇALIŞMA 3 KAMYON ÇÖP
İtfaiye ekiplerinin desteğiyle 2 dairede inceleme yapan ekipler, yoğun koku gelen bir dairede çöp, karton, kumaş parçası ve çöpten toplanan çeşitli eşyalarla karşılaştı. Avcılar Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, polis gözetiminde yaptıkları 5 saatlik çalışmada 3 kamyon çöp çıkardı.
Tahliye işlemi sürerken, Yıldız Yetgin'in itirazı üzerine mahkeme çöp tahliyesinin geçici süreyle durdurulmasına karar verdi. Kararın ardından ekipler diğer dairedeki tahliye işlemine başlamadı. Kamyonlara yüklenen atıklar ise belediye tarafından belirlenen alana götürülerek boşaltıldı. Diğer dairedeki çöplerin durumunun, önümüzdeki günlerde verilecek mahkeme kararıyla netleşeceği öğrenildi.
İTİRAZ EDİLDİ, TAHLİYE YENİDEN BAŞLADI
Bu karara yapılan itiraz yerinde bulununca, çöp evlerin yeniden tahliyesine karar verildi. Oluşturulan ekip bugün aynı binaya geldi. Toplam 10 daireden 4'ünün sahibi kadın görevlileri görünce anahtarı alıp geldi. Ancak, evde özel eşyalarının bulunduğunu belirterek kadın polis eşliğinde girilmesini istedi.