08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe'ye kızdı eşini gözünden etti

İstanbul'da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe'ye kızdı eşini gözünden etti

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Kazım Ergen, futbol takımının oynadığı maç sonrası eve gelen Ergen, aldığı alkolün de etkisiyle terlik fırlatarak eşinin görme kaybına neden oldu. Ergen'e verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.08.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 07:24
  • 1
  • 9
İstanbul’da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe’ye kızdı eşini gözünden etti

İstanbul'da yaşayan Kazım Ergen, fanatiği olduğu Fenerbahçe'nin müsabakalarından hiçbirini kaçırmıyordu. Ergen, 16 Aralık 2007'de Gençlerbirliği – Fenerbahçe arasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan maçta kazandıklarına sevinmeden futbolcuların oyununa kızdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İstanbul’da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe’ye kızdı eşini gözünden etti

Maçın ardından eve giden ve evde alkol alan Ergen, eşi Melek Ergen'in kendisiyle de ilgilenmediği gerekçesiyle tartışma çıkardı. eşi Melek Ergen ile tartışmaya başlayan Kazım Ergen, tartışmanın bir süre sonra büyümesiyle ayağında bulunan terliği eşi Melek Ergen'e fırlattı. Kazım Ergen'in fırlattığı terlik, Melek Ergen'in yüzüne isabet etti.

  • 3
  • 9
İstanbul’da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe’ye kızdı eşini gözünden etti

Melek Ergen, yüzüne isabet eden terlik sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Melek Ergen'in gözünde, terliğin isabeti sonucunda görme kaybı meydana geldi. Bunun üzerine, Kazım Ergen'e, eşi Melek Ergen'e yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle dava açıldı.

  • 4
  • 9
İstanbul’da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe’ye kızdı eşini gözünden etti

Soruşturma aşamasında, tedavi sonrasında olayla ilgili olarak İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor da yerini aldı. Raporda, Melek Ergen'in, yüzünden, yaşamsal tehlike oluşturmaksızın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde yaralandığına yer verildi.

  • 5
  • 9
İstanbul’da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe’ye kızdı eşini gözünden etti

İLK DERECE 6 YIL 8 AY MAHKUMİYET VERDİ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesinde olayla ilgili olarak açılan davada Kazım Ergen, eşine yönelik olarak gerçekleştirdiği "Kasten yaralama" suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçunu eşine yönelik işlediği gerekçesiyle Kazım Ergen'e 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.