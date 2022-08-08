İstanbul'da akılalmaz olay! Eşine terlik atan kocaya 5 yıl hapis | Fenerbahçe'ye kızdı eşini gözünden etti

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Kazım Ergen, futbol takımının oynadığı maç sonrası eve gelen Ergen, aldığı alkolün de etkisiyle terlik fırlatarak eşinin görme kaybına neden oldu. Ergen'e verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sabah Giriş Tarihi: 08.08.2022 07:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 07:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL