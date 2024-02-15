İstanbul’da aikido eğitmeni dehşeti yaşadı! Alkollü sürücü önce çarptı sonra sürükledi ardından da kaçtı

EŞİ "ALKOLLÜSÜN KAÇ" DEMİŞ

Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan talihsiz eğitmen Cihan Bağcı, kanlar içinde kaldı. Alkollü sürücü bunun üzerine aracından inerek yerde bilincinin kapalı olduğunu anladığı yaralıyı iddiaya göre farklı bir yere taşımaya çalıştı. Oğuzhan G.'nin yanında bulunan eşi Elif Aybüke G.'nin "Alkollüsün, kaç" demesi üzerine olay yerinden yaya bir şekilde uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların olay yerine gelmesiyle birlikte sağlık ekiplerine haber verildi. Kaza yerine gelen ekipler talihsiz eğitmeni hastaneye kaldırırken, 4 gün yoğun bakımda kalan eğitmen 25 gün hastanede tedavi gördü ve birkaç ameliyat geçirdi.