İstanbul’da 63 metrelik lezzet şöleni: Guinness Rekorlar Kitabı'na damga vurdu

İstanbul Beylikdüzü'nde bir lahmacun ustası ve ekibi imkansız denileni başararak tam 63 metre uzunluğunda bir lahmacun hazırladı. Guinness Dünya Rekorları'na giren bu dev lezzet hem görsel şölen sundu hem de Türk mutfağının gücünü dünyaya kanıtladı.

Lahmacun ustası Ramazan Çimen ve 40 kişilik profesyonel ekibi günlerce süren hazırlık sürecinin ardından tezgah başına geçti. Amaç sadece büyük bir yemek yapmak değil Türk mutfağının gözdesi lahmacunu uluslararası arenada zirveye taşımaktı.

DÜNYADA BİR İLK: TAM 63 METRE Usta Ramazan Çimen'in "Dünyada ilk biz olacağız" sözleri gerçek oldu. Tam 63 metre uzunluğundaki lahmacun santim santim ölçüldü. Hazırlanan özel hamur ve iç harç devasa fırın düzeneğinde büyük bir titizlikle pişirildi.

NOTER HUZURUNDA TARİHİ ANLAR Rekor denemesi sadece bir gösteri değil resmi bir tescil süreciydi. Noter ve yetkililer huzurunda yapılan ölçümler sonucunda 63 metrelik bu devasa uzunluk tescil edilerek Guinness Dünya Rekorları'na girmeye hak kazandı.

"GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYA GÖRSÜN İSTEDİK" Büyük bir heyecan yaşayan Ramazan Çimen, rekor sonrası yaptığı açıklamada duygularını paylaştı. Çimen, temel amaçlarının lahmacunun uluslararası alanda hak ettiği değeri bulması olduğunu belirerek ekibine duyduğu sonsuz güveni dile getirdi.