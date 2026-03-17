İstanbul’da 63 metrelik lezzet şöleni: Guinness Rekorlar Kitabı'na damga vurdu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

İstanbul Beylikdüzü'nde bir lahmacun ustası ve ekibi imkansız denileni başararak tam 63 metre uzunluğunda bir lahmacun hazırladı. Guinness Dünya Rekorları'na giren bu dev lezzet hem görsel şölen sundu hem de Türk mutfağının gücünü dünyaya kanıtladı.

Lahmacun ustası Ramazan Çimen ve 40 kişilik profesyonel ekibi günlerce süren hazırlık sürecinin ardından tezgah başına geçti. Amaç sadece büyük bir yemek yapmak değil Türk mutfağının gözdesi lahmacunu uluslararası arenada zirveye taşımaktı.

DÜNYADA BİR İLK: TAM 63 METRE

Usta Ramazan Çimen'in "Dünyada ilk biz olacağız" sözleri gerçek oldu. Tam 63 metre uzunluğundaki lahmacun santim santim ölçüldü. Hazırlanan özel hamur ve iç harç devasa fırın düzeneğinde büyük bir titizlikle pişirildi.

NOTER HUZURUNDA TARİHİ ANLAR

Rekor denemesi sadece bir gösteri değil resmi bir tescil süreciydi. Noter ve yetkililer huzurunda yapılan ölçümler sonucunda 63 metrelik bu devasa uzunluk tescil edilerek Guinness Dünya Rekorları'na girmeye hak kazandı.

"GÜCÜMÜZÜ TÜM DÜNYA GÖRSÜN İSTEDİK"

Büyük bir heyecan yaşayan Ramazan Çimen, rekor sonrası yaptığı açıklamada duygularını paylaştı. Çimen, temel amaçlarının lahmacunun uluslararası alanda hak ettiği değeri bulması olduğunu belirerek ekibine duyduğu sonsuz güveni dile getirdi.

DEV LEZZET ŞÖLENİ VATANDAŞA İKRAM EDİLDİ

Rekor onayının ardından Beylikdüzü'nde bayram havası esti. Tescillenen 63 metrelik dev lahmacun alanı dolduran yüzlerce vatandaşa dilimlenerek ikram edildi. Rekorun tadına bakan vatandaşlar hem lezzete hem de görsel şölene tam not verdi.

REKORUN PERDE ARKASI

1. Lahmacun nasıl pişirildi? 63 metrelik lahmacun için özel raylı bir fırın sistemi ve kesintisiz hamur açma teknikleri kullanıldı. Her noktasının aynı kalitede pişmesi için 40 kişilik ekip senkronize şekilde çalıştı.

2. Daha önceki rekor kimdeydi? Ramazan Çimen'in belirttiği üzere bu kategoride bu uzunlukta tescillenmiş bir rekor denemesi daha önce bulunmuyordu. Başarıları "Dünyanın En Uzun Lahmacunu" olarak tarihe geçti.

3. Bu rekorun amacı neydi? Rekorun temel amacı Türk mutfağının geleneksel lezzeti olan lahmacunu bütün dünyaya tanıtmak ve gastronomi turizmine katkı sağlamaktı.

