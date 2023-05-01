İstanbul’da 16 yaşındaki genç kıza cinsel taciz! O sapıktan iğrenç sözler: Metrobüs ani fren yapınca...

Dehşete düşüren olay 2018 yılında İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. 16 yaşındaki Büşra G. adlı küçük kızı metrobüste taciz ettiği gerekçesiyle yargılanan Orhan E., hakkında mahkeme skandal bir karara imza attı. Sanık, "Metrobüs kalabalıktı. Ani fren yapınca ona yaklaştım" diyerek suçu metrobüse attı. Mahkeme, "Metrobüsün sıklıkla dolu olduğu bilinen bir gerçek. O gün de dolu olduğu ispatlandı" diyerek izahtan azade bir şekilde sanığı beraat ettirdi. İstinaf Mahkemesi ise mağdur çocuğun samimi beyanına itibar ederek beraat kararını bozdu, sanığın pişmanlık göstermemesi ve inkara yönelik savunmasını dikkate alarak 3 yıllık cezada indirime de gitmedi. İşte ayrıntılar...