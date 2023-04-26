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Haberler Galeri İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşeceği, yağmurlu havanın ise devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM oraj uyarısında bulundu. Oraj soğukları nedir? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:07
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İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre ülke genelinde yağışlı hava bu hafta da devam edecek. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri azalarak mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. MGM, cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıkların yeniden artacağı değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Hava sıcaklıklarının Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nin 'sarı' kodla uyardığı 10 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul'da öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.