26 Nisan 2023, Çarşamba
İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteorolojiden 10 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların hafta ortasından itibaren düşeceği, yağmurlu havanın ise devam edeceği değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM oraj uyarısında bulundu. Oraj soğukları nedir? İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
Giriş Tarihi: 26.04.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 09:07
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