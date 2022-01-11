11 Ocak 2022, Salı
İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları
Hava sıcaklıkları düşüyor, kar geliyor... İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyardı. Son dakika açıklamasına göre 12 Ocak 2022 Çarşamba günü itibariyle kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağını duyuruldu. Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.01.2022 23:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 23:39
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