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İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları

Hava sıcaklıkları düşüyor, kar geliyor... İstanbul Valiliği resmi sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyardı. Son dakika açıklamasına göre 12 Ocak 2022 Çarşamba günü itibariyle kent genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağını duyuruldu. Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022 23:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 23:39
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İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları

İstanbul için beklenen haber geldi. Valiliği 2022 yılının ilk kar yağışı için vatandaşları uyardı. İl genelinde 12 Ocak Çarşamba günü itibariyle sıcaklığın 6 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Sosyal medya hesabından yapılan son dakika açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan son tahminlere de yer verildi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI

Meteorolojik değerlendirmelere göre; Bölge genelinde hava sıcaklıklarının yarın (12 Ocak) itibarıyla hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları

İstanbul'da yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor.

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İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları

İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre;

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının yarın (12 Ocak, Çarşamba) itibariyle hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları

GENEL DURUM METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların; Bölgemizde Trakya'dan başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.