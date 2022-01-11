İstanbul Valiliği uyardı: Kar yağışı geliyor | İşte SON DAKİKA açıklamasının ayrıntıları

GENEL DURUM METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

Bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile 12.01.2022 Çarşamba gününden itibaren yağışların; Bölgemizde Trakya'dan başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.