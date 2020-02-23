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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.
Giriş Tarihi: 23.02.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 16:59
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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor