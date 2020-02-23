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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

Giriş Tarihi: 23.02.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 16:59
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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'nda kurulan ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kaldırılması kararlaştırılan Kavuşma Durağı'nın sökülmesine başlandı.

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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

Kararın ardından alana gelen ekipler, yapının etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

Ekiplerce, serginin oturma kısımlarındaki tahtaların sökülmesine başlandı.

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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

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İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor
İstanbul Taksim Meydanı'ndaki Kavuşma Durağı kaldırılıyor

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN