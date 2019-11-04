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İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yarın 20 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinin 9 ilçede yapılacağı belirtildi. 9 ilçenin semtleri ile birlikte listesi yayınlandı. Vatandaşlar duyuru sonrası tedbir almak için listeyi araştırmaya başladı. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan açıklama ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:55
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İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ, İstanbul'un 9 ilçesinde 20 saat boyunca suların olmayacağını duyurdu. Su kesintisi haberi vatandaşların tepkisini çekti. Birçok vatandaş sosyal medyadan tepkisini dile getirirken, 20 saatlik su kesintisinin çağ dışı olduğunu vurguladı. İSKİ'nin çalışması nedeniyle kesilecek suların hangi ilçelerde olacağı ve kesintinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

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İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek?

İSKİ'DEN SU KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre yarın İstanbul'un birçok bölgesinde su kesintileri yaşanacak.

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İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek?

Yapılan duyuru şu şekilde; Üsküdar Küçük Çamlıca Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım – onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 5 Kasım 2019 Salı günü saat 11:00'den itibaren aşağıda belirtilen bölgelere 10 ila 20 saat arasında değişen sürelerde su verilemeyecektir.

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İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek?

HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi yapılacak. Su kesintisi yapılacak ilçelerin listesi merakla araştırılıyor. İşte İSKİ'den duyurulan o liste...

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İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek?

Fatih

Cankurtaran, Sultan Ahmet, Binbirdirek, K.Ayasofya, Emin Sinan, Şahsuvarbey, Mimar Hayrettin, Muhsine Hatun, Saraç İshak, Mimar Kemallettin, Nişanca, Katip Kasım, Mesihpaşa, Aksaray, Cerrahpaşa, Haseki Sultan, KocaMustafapaşa, Sümbül Efendi, Yedikule, Silivri kapı, Karagümrük, Topkapı, Hocapaşa, Hobyar, Sururi, Molla Fenari, Alemdar, Beyazıt, Taya Hatun, Mercan, Tahtakale, Rüstempaşa, Demirtaş, Süleymaniye, Hoca Gıyasettin, Hacı Kadın, Yavuz Sinan, Sarıdemir, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Balat ve Ayvansaray 10 saat