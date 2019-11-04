İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da yarın 20 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İSKİ tarafından yapılan açıklamada, su kesintisinin 9 ilçede yapılacağı belirtildi. 9 ilçenin semtleri ile birlikte listesi yayınlandı. Vatandaşlar duyuru sonrası tedbir almak için listeyi araştırmaya başladı. Peki, İstanbul su kesintisi ne zaman başlayacak? İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ'den yapılan açıklama ve detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





