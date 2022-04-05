İstanbul Sancaktepe’de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı

Pervin Y., emniyetteki ifadesinde, eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini, 28 Mart günü gece saat 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda beklettiğini, daha sonra çöp konteynerine attığını söyledi.