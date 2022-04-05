05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul Sancaktepe'de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı

İstanbul Sancaktepe'de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı

Sancaktepe'de 29 Mart günü bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Pervin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 05.04.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 18:21
  • 1
  • 9
İstanbul Sancaktepe’de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı

Sancaktepe'de, yeni doğan bebeğini 29 Mart günü çöp konteynerine atan anne Pervin Y. geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İstanbul Sancaktepe’de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı

Pervin Y., emniyetteki ifadesinde, eşi ile müşterek 5 çocuğunun olduğunu, eşinin çocuk istemediği için sorun çıkarmasından endişelenerek hamile olduğunu gizlediğini, 28 Mart günü gece saat 00.20 sıralarında bebeğin ölü olarak evde doğduğunu, eşinden korktuğu için banyoda beklettiğini, daha sonra çöp konteynerine attığını söyledi.

  • 3
  • 9
İstanbul Sancaktepe’de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Şüpheli Pervin Y. savcılıktaki işlemlerinin ardından 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüpheliyi 'Konutunu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

  • 4
  • 9
İstanbul Sancaktepe’de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Pervin Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti. İtiraz üzerine gözaltına alınan Pervin Y. 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • 5
  • 9
İstanbul Sancaktepe’de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı