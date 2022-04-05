HaberlerGaleriİstanbul Sancaktepe'de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı
İstanbul Sancaktepe'de yürekleri sızlatan olayda önemli gelişme! Bebeğini çöpe atan anneyle ilgili karar çıktı
Sancaktepe'de 29 Mart günü bebeğini çöpe attığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Pervin B., Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 05.04.2022 18:20Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 18:21