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İstanbul Maltepe'de hareketli anlar! Hırsızlar bekçilerle çatıştı
İstanbul Maltepe'de soyguncular bir markete girmeye çalışırken yan dükkanda bulunan bekçiler ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan hırsızlardan birisi yakalandı. Yakalan kişiyi kurtarmak isteyen soyguncular bekçilere ateş açtı. Çatışma anı güvenlik kameralara anbean yansırken Bekçiler 4 kişilik hırsız grubundan birisini yakaladı.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 07:53
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