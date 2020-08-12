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İstanbul Maltepe'de hareketli anlar! Hırsızlar bekçilerle çatıştı

İstanbul Maltepe'de soyguncular bir markete girmeye çalışırken yan dükkanda bulunan bekçiler ile karşılaştı. Kaçmaya çalışan hırsızlardan birisi yakalandı. Yakalan kişiyi kurtarmak isteyen soyguncular bekçilere ateş açtı. Çatışma anı güvenlik kameralara anbean yansırken Bekçiler 4 kişilik hırsız grubundan birisini yakaladı.

Giriş Tarihi: 12.08.2020 07:52 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 07:53
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İstanbul Maltepe'de hareketli anlar! Hırsızlar bekçilerle çatıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde Zuhal Caddesinde saat 05.50 sıralarında meydana geldi.

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İstanbul Maltepe'de hareketli anlar! Hırsızlar bekçilerle çatıştı

İddiaya göre bir markete girmeye çalışan 4 kişilik soyguncu grup bekçilerin durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Bekçiler soyguncu gruptan birisini yakalayarak gözaltına aldı.

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İstanbul Maltepe'de hareketli anlar! Hırsızlar bekçilerle çatıştı

Yakalanan kişiyi bekçilerin elinden almaya çalışan diğer soyguncular bekçilere silah çekerek ateş açtı. Çıkan çatışmada ölen yada yaralanan olmazken 3 kişilik soyguncu ekip arabalarına binerek olay yerinden kaçtı.

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İstanbul Maltepe'de hareketli anlar! Hırsızlar bekçilerle çatıştı

Çıkan çatışmanın ortasında kalan bir vatandaş ise son anda kurtuldu. 15 ile 20 el ateşin edildiği çatışmada dükkanlara ve arabalara çok sayıda kurşun isabet etti.

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İstanbul Maltepe'de hareketli anlar! Hırsızlar bekçilerle çatıştı

Yakalanan kişi gözaltına alınırken, yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.