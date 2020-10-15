İstanbul koronavirüs tablosu! İşte en riskli ilçeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Virüs yayılımının ilden ile, ilçeden ilçeye göre farklılık gösterdiğini belirten Bakan Koca, bazı illerde son bir ayda yüzde 50 oranında artış yaşanması dikkat çekti. Peki İstanbul'da son durum nasıl? İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs tablosu...