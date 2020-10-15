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İstanbul koronavirüs tablosu! İşte en riskli ilçeler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Virüs yayılımının ilden ile, ilçeden ilçeye göre farklılık gösterdiğini belirten Bakan Koca, bazı illerde son bir ayda yüzde 50 oranında artış yaşanması dikkat çekti. Peki İstanbul'da son durum nasıl? İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 15.10.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.10.2020 11:24
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İstanbul koronavirüs tablosu! İşte en riskli ilçeler
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu.
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İstanbul koronavirüs tablosu! İşte en riskli ilçeler
Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.
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İstanbul koronavirüs tablosu! İşte en riskli ilçeler
Toplam test sayısı 11 milyon 961 bin 670'e ulaştı. Hasta sayısı 340 bin 450, vefat sayısı 9 bin 14, ağır hasta sayısı 1418, aktif hasta sayısı 33 bin 68 oldu.
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İstanbul koronavirüs tablosu! İşte en riskli ilçeler
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.
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İstanbul koronavirüs tablosu! İşte en riskli ilçeler
Koca, İstanbul'da büyük oranda belirgin artışın olduğunu bildirerek, "Balıkesir, Bilecik, Bursa illerimizde artışı daha belirgin görüyoruz. Ankara, Kayseri, Malatya'nın daha aşağıya düştüğünü görmüş oluyoruz." diye konuştu.