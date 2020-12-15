İstanbul kira fiyatları 2020 | İstanbul'da evi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe kira fiyatları

Yeni Şafak'ın haberine göre; Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Arnavutköy ve Çatalca oldu. Bu ilçeleri ise sırasıyla m2 fiyatında 10 lira ile Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli, 11 lira ile de Pendik ve Sultangazi izledi.