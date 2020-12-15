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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul kira fiyatları 2020 | İstanbul'da evi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe kira fiyatları İstanbul kira fiyatları 2020 | İstanbul'da evi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe kira fiyatları İstanbul kira fiyatları 2020 | İstanbul'da evi olanlar dikkat! İşte ilçe ilçe kira fiyatları... Milyonlarca insana ev sahipliği yapan İstanbul'da, metrekare birim fiyatı 2020 yılının başında 15 lira seviyelerinde iken bu rakam kasım ayı sonu itibarıyla 17 TL'ye kadar çıktı. Peki hangi ilçede kira fiyatları ne kadar? İşte merakla beklenen liste... Giriş Tarihi: 15.12.2020 08:53 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 08:59
Söz konusu oran ışığında mega kentte dairelerin ortalama kira bedelleri ise 1700 TL ile 2500 TL aralığında. Yıllık ortalamalara bakıldığında Kasım 2020 sonu itibarıyla konut için İstanbul ilinde en fazla değer kazanan ilçeler sırasıyla Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt, Şile, Arnavutköy olurken, en fazla değer kaybeden ilçeler ise sırasıyla Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Beykoz, Beşiktaş olarak öne çıkıyor.
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Yeni Şafak'ın haberine göre; Kiralık konutta en ucuz ortalama metrekare fiyatları 9 lirayla Arnavutköy ve Çatalca oldu. Bu ilçeleri ise sırasıyla m2 fiyatında 10 lira ile Sancaktepe, Silivri ve Sultanbeyli, 11 lira ile de Pendik ve Sultangazi izledi.
Kira fiyatlarının ortalama m2 fiyatları göz önünde bulundurulduğunda en yüksek olduğu ilçeler arasında 30 lira ile Sarıyer başı çekiyor. Söz konusu ilçeyi 28 lira ile Beşiktaş, 26 lira ile Beyoğlu, 25 lira Bakırköy, 23 lira ile Şişli ve Kadıköy izliyor. İşte 2020 kasım ayı itibariyle ilçe ilçe İstanbul'da kira m2 fiyatları.