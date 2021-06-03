İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Kağıthane'de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İHA Giriş Tarihi: 03.06.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 10:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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