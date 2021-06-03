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İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Kağıthane'de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 10:12
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İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi. Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G. kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi.

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İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

KİRAYI ÖDEMEDİ DİYE SOKAKTA BIÇAKLADI
Bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhan G., kiracısı Halil Ü.'nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhan G. cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü.'ye saldırmaya başladı.

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İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi, parmaklarından bıçakla yaraladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar tarafları birbirinden ayırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar! Sokak ortasında defalarca bıçakladı

KAĞITHANE POLİSİ KISA SÜREDE YAKALADI
Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.