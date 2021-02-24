İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncel | Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık şehri olan İstanbul, Kovid-19 pandemisini kontrol altına almak için getirilen yasak ve kısıtlamalar neticesinde, vaka sayılarında büyük gerileme yaşadı. Azalan yeni vaka sayılarıyla birlikte kıpkırmızı olan harita artık yeşile dönüyor. İşte İstanbul'daki son durum Hayat Eve Sığar uygulamasına böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 11:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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