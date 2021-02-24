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Haberler Galeri İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum

İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum

İstanbul koronavirüs haritası güncel | Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık şehri olan İstanbul, Kovid-19 pandemisini kontrol altına almak için getirilen yasak ve kısıtlamalar neticesinde, vaka sayılarında büyük gerileme yaşadı. Azalan yeni vaka sayılarıyla birlikte kıpkırmızı olan harita artık yeşile dönüyor. İşte İstanbul'daki son durum Hayat Eve Sığar uygulamasına böyle yansıdı...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 11:53
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İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum
Son verilere göre Türkiye'de toplam vaka sayısı 2 milyon 655 bin 633 oldu. Toplam can kaybımız ise 28 bini aştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum
Sağlık Bakanlığı korona virüsle ilgili gelişmeleri sık sık vatandaşlarla paylaşmayı sürdürüyor. Yine vatandaşlar da koronavirüs sürecine dair kritik bilgileri gerek Sağlık Bakanlığı'nın kendi sitesi gerek HES uygulaması üzerinden takip edebiliyor.
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İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum
Peki Türkiye'nin gözbebeği 3 büyük ilimizde korona süreci hangi noktada?
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İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum
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İstanbul ilçe ilçe koronavirüs haritası | Bu bölgelerde oturanlar dikkat! İşte son durum