İstanbul için korkutan uyarı: 2050 yılına kadar Boğaz’daki yalıları su basmış olacak

Bunun karşılığı 2050 yılında Marmara Denizi'nde en az 50 santimetre civarında yükselme makul ihtimalle görüyor olacağız. Yani bu kötümser bir şey ama daha da fazla olabilir. Daha az olması ihtimali daha düşük. Bu da hani deniz seviyesine 50 cm-1 metre arasında yaşayan herkesi birazcık tedirgin etmeli. Yani burada yalnızca boğazdaki yalılardan bahsetmiyoruz. Daha önemli olan Kadıköy'e gittiğinizde mesela Kadıköy Metrosu'nun sol taraftaki çıkışı neredeyse deniz seviyesinden iki karış yukarıdadır. Hani kötü bir lodos fırtınasında onun içine su dolabilir, bunun için de 2050'yi de beklemeyecek muhtemelen. Daha önce de göreceğiz bu problemleri. Boğaz'daki yalıları birkaç defa su basmış olacak 2050'ye kadar, Kadıköy'deki metronun içine epey ciddi su girmiş olacak. Bu hani felaket seviyesine henüz ulaşmayabilir. Yani işte, 50 santimetrelik bir duvar çekilmesi ile bazı şeyleri kurtarabiliriz 2050'ye kadar ama 2050'nin ötesinde bizim çok çok ciddi önlemler almamız gerekiyor. 2050 biraz daha, orta karar bir senaryo. Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı gibi yerlerde, çevresine iki metrelik bir duvar örersiniz ve pek çok sorunu, tarihi yapıları bu şekilde nispeten su yükselmesinden koruyabilirsiniz ama Kadıköy Sahili gibi ya da işte bütün Boğaz çevresi gibi korkunç uzun mesafeye çok yüksek bir duvar örmeniz gereken durumlarda bu oldukça zor olacak" şeklinde konuştu.