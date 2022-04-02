İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.