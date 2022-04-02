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İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi
İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk orucu bugün tutuluyor. İlk iftar yapacak olmanın heyecanını yaşayan İstanbullular, kentte iftara kaç saat kaldığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, İstanbul iftar vakti kaçta? 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi...