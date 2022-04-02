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İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

İstanbul'da iftara ne kadar kaldı? Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan Ramazan'ın ilk orucu bugün tutuluyor. İlk iftar yapacak olmanın heyecanını yaşayan İstanbullular, kentte iftara kaç saat kaldığını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2022 Ramazan imsakiyesi yayımlandı. Peki, İstanbul iftar vakti kaçta? 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2022 14:38
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İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

İstanbul için iftar vakti ne zaman? Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluşun müjdesi olan Ramazan ayı 2 Nisan'da başladı. İlk oruca bugün niyet eden vatandaşlar, iftar vaktinin saat kaçta olacağını araştırıyor. İstanbul Ramazan imsakiyesi ve 2 Nisan iftar vaktine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İstanbul iftar vakti kaçta? 2 Nisan Cumartesi İstanbul'da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? İşte 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

İSTANBUL İFTAR VAKTİ 2 NİSAN CUMARTESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesine göre, İstanbul'da ilk iftar 19:36'da olacak.

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İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

İSTANBUL 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

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İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

2022 KADİR GECESİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

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İstanbul için iftar vakti: 2 Nisan Cumartesi İstanbul’da oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 01 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 02 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 04 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.