İstanbul Fatih’te 5 katlı otelde korkutan yangın: 10 kişi dumandan etkilendi

OTELDE ÇIKAN YANGIN CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

Fatih'te 5 katlı otelin 2'nci katında çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2'nci katın alevler içinde kaldığı, otelde kalan bazı insanların yangın merdiveninden aşağı indiği, bir kişinin ise cam pervazlara tutunarak yan odaya geçtiği ve yan odada mahsur kalan bir şahsı pencereden kurtardığı görülüyor.

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'Atlamayın, ateş daha büyümeden, itfaiye gelene kadar atlamayın'

Otelde çıkan yangının görgü tanığı Gürsel Barlık, "Bir patlama gerçekleşti. O anda baktım her taraf cam parçaları, insanlar kaçışıyordu. Çıkıp baktığımda yangını gördüm. İtfaiye ve ambulans geldi. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi vardı. Patlamayla yangını gördük. Diğer odalara sıçradı. Önce kendilerini atmaya çalıştılar. Bağırdık. 'Atlamayın, ateş daha büyümeden, itfaiye gelene kadar atlamayın' dedik. Sonra kendileri yangın merdiveninden inmeye çalıştı" dedi.