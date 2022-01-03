03 Ocak 2022, Pazartesi
İstanbul Fatih’te 5 katlı otelde korkutan yangın: 10 kişi dumandan etkilendi
Fatih'te bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında çıkan yangın diğer katlara da sıçradı. Çok sayıda şahsın içeride mahsur kaldığı yangında, 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan bir kişiyi yan odada bulunan başka bir vatandaş cam pervazlarına tutunarak kurtardı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.01.2022 01:58 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 02:01
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