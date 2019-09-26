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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da meydana gelen deprem herkesi korkuttu! İstanbul'da bugün saat 13:59'da deprem meydana geldi. 2 gün önce yaşanan İstanbul depreminin ardından bir depremin daha meydana gelmesi herkesi korkuttu. Beklenen büyük İstanbul depreminin yaklaşıp yaklaşmadığı merak edildi. Türkiye ve İstanbul'u büyük deprem konusunda uyaran deprem kahini Frank Hoogerbeets akıllara geldi. Türk halkını uyaran Frank Hoogerbeets, yeniden Türkiye'nin gündemi oldu. Marmara Ereğlisi'nde gerçekleşen 4,6'lık depremin ardından gelen Silivri'deki 3,6'lık deprem sonrası İstanbul'da beklenen büyük deprem merak konusu oldu. Bu depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler deprem kahini Frank Hoogerbeets'e çevrildi.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 14:32
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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da korkutan deprem

Ayın 24'ünden bugüne kadar İstanbul'da sıralı depremler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'daki depremler büyük depremin habercisi mi? Gözler İstanbulluları uyaran deprem kahininde. Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, tahminlerini yayınladığı internet sitesinde uyarılarda bulunuyor. Deprem kahin Frank Hoogerbeets özellikle İstanbul Depremi konusunda Türkiye'yi uyarıyor.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da korkutan deprem

TÜRKİYE TAHMİNLERİNİ AÇIKLADI

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da korkutan deprem

"TÜRKİYE SIRADAKİ YER OLABİLİR"

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da korkutan deprem

Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir." cevabını vermişti.

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İstanbul depremi Türkiye'yi uyaran kahin Frank Hoogerbeets'i hatırlattı! İstanbul'da korkutan deprem

BULGAR KAHİN BİR DEPREMİ ÖNGÖRDÜ

2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen deprem ve tsunamide 230 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği doğa felaketinin bir benzerinin Asya'da yaşanacağını söyleyen Baba Vanga'nın kehanetleri bunlarla da bitmedi.