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İstanbul depremi sonrası gözler hasarlı evlere çevrildi! Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?

İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye'de gözler hasarlı evlere çevrildi. AFAD Başkanı'nın "Hasarlı evlere girmeyin uyarısı sonrası" herkes evini incelemeye başladı. 5,8'lik deprem İstanbulluları korkuturken, beklenen büyük İstanbul depremi için önlemler hazırlanmaya başlandı. Bunun için ilk görev ise evlerin hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi. Peki evlerinizin hasarlı olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 11:20
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İstanbul depremi sonrası gözler hasarlı evlere çevrildi! Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?

İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye'de gözler hasarlı evlere çevrildi. AFAD Başkanı'nın "Hasarlı evlere girmeyin uyarısı sonrası" herkes evini incelemeye başladı. 5,8'lik deprem İstanbulluları korkuturken, beklenen büyük İstanbul depremi için önlemler hazırlanmaya başlandı. Bunun için ilk görev ise evlerin hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi. Peki evlerinizin hasarlı olup olmadığını nasıl anlarsınız?

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İstanbul depremi sonrası gözler hasarlı evlere çevrildi! Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?

Büyük İstanbul depreminden önce önlem almak şart. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'na göre Türkiye'de riskli 6.7 milyon binanın 20 yıl içinde dönüştürülmesi hedefleniyor. Her yıl 100 bini İstanbul'da olmak üzere 300 bin konut dönüştürülecek. Böylece 5 yılda İstanbul'da 500 bin, toplamda 1.5 milyon konut dönüştürülecek.

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İstanbul depremi sonrası gözler hasarlı evlere çevrildi! Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?

ZORUNLU DEĞİL

Oturduğunuz ev güvenli mi yoksa riskli bir binada mı oturuyorsunuz? Öğrenmenin yolları var. Riskli bina tespiti için kanunda bir zorunluluk bulunmuyor ancak binanızın yaşı yüksek ve yapım yılı 1999'dan önceyse kontrol ettirmekte fayda var. 1999 Marmara Depremi'nden sonra inşa edilen yapılar için bir yönetmelik yayınlanmış ve yapılara bazı kriterler getirilmişti. Oturduğu binanın riskli olduğunu düşünenlerin kendi güvenliği açısından risk tespiti yaptırması önemli.

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İstanbul depremi sonrası gözler hasarlı evlere çevrildi! Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?

3 YOLU VAR

Riskli bina tespiti yaptırmak için 3 seçenek bulunuyor. Bu yöntemler, hızlı, orta ve kapsamlı testler olarak sınıflandırılıyor. Deprem dayanıklılık testleri de bir seçenek olabilir. Bağımsız firmalar aracılığıyla demir ve karot örnekleri alınarak, inceleme yaptırabilirsiniz. Hızlı tetkik teknikleri de kısa sürede sonuç veren bir uygulama. En yaygını ise bina risk tespiti yöntemi. Bu yöntem tercih edilirse ve bina riskli çıkarsa yıkılması zorunlu. Bu aşamada kentsel dönüşüm süreci devreye giriyor.

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İstanbul depremi sonrası gözler hasarlı evlere çevrildi! Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?

BİR KİŞİ YETER

Bina Risk Tespiti yaptırmak için herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile tespit yapılabiliyor. Riskli binaların tespiti için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış kurum ve kuruluşlara tapu ve kimlik fotokopisi ile başvurmak yeterli oluyor. Lisanslı kurum ve kuruluşları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri'nden öğrenebilirsiniz.