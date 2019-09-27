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İstanbul depremi sonrası gözler hasarlı evlere çevrildi! Binanızın riskli olduğunu nasıl anlarsınız?
İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye'de gözler hasarlı evlere çevrildi. AFAD Başkanı'nın "Hasarlı evlere girmeyin uyarısı sonrası" herkes evini incelemeye başladı. 5,8'lik deprem İstanbulluları korkuturken, beklenen büyük İstanbul depremi için önlemler hazırlanmaya başlandı. Bunun için ilk görev ise evlerin hasarlı olup olmadığının kontrol edilmesi. Peki evlerinizin hasarlı olup olmadığını nasıl anlarsınız?
Giriş Tarihi: 27.09.2019 11:11 Güncelleme Tarihi: 27.09.2019 11:20
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