İstanbul-Bosna hattında nefes kesen operasyon! Balkanlar'ın en güçlü suç örgütüne darbe
İstanbul'da 2022'de sokak ortasında infaz edilen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç olayıyla ilgili titiz bir şekilde çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uluslararası faaliyet gösteren bir suç örgütünün çökertilmesini sağladı. Saldırı sonrası yakalanan şahsın üzerinden çıkan sahte kimliklerin izini süren emniyet güçleri, Balkanlar'ın en güçlü suç örgütlerinden en az 60 üyesinin 2013'ten beri sahte belgelerle Bosna Hersek pasaportu ile dünyayı dolaştığını belirledi. Bosna Hersek'te geçen hafta yapılan operasyonda aralarında polislerin de olduğu 5 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.