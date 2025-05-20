İstanbul-Bosna hattında nefes kesen operasyon! Balkanlar'ın en güçlü suç örgütüne darbe

İstanbul'da 2022'de sokak ortasında infaz edilen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç olayıyla ilgili titiz bir şekilde çalışan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, uluslararası faaliyet gösteren bir suç örgütünün çökertilmesini sağladı. Saldırı sonrası yakalanan şahsın üzerinden çıkan sahte kimliklerin izini süren emniyet güçleri, Balkanlar'ın en güçlü suç örgütlerinden en az 60 üyesinin 2013'ten beri sahte belgelerle Bosna Hersek pasaportu ile dünyayı dolaştığını belirledi. Bosna Hersek'te geçen hafta yapılan operasyonda aralarında polislerin de olduğu 5 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

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Karadağ'da Skaljarskı ile Kavackı suç örgütleri arasında uyuşturucu savaşı 3 yıl önce İstanbul'a sıçradı. Skaljarskı çete lideri Jovan Vukotiç, birliktelik yaşadığı Masa Mısıc ve oğullarıyla birlikte bulunduğu otomobilde motosikletli kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Çete liderinin infaz edilmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kavackı suç örgütünün saldırıyı Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla gerçekleştirdiğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda saldırıyı planlayan çete üyelerinin kaldığı evlere baskın düzenlendi. Saldırıda yakalanan Andrej Jovic'in üzerinden 3 farklı isimde kimlik çıktı.

Jovic, gerçek isminin bu olduğunu iddia etse de Türk polisi, bilgiyi doğrulamak için Bosna Herkes Kimlik Veri Tabanı Merkezi ile iletişime geçti. Kimlikteki fotoğraf ise Bosna Herkes polisine karşılaştırma için gönderildi.

Yapılan karşılaştırmada Jovic'in gerçek adının Radoje Živković olduğu ve uluslararası düzeyde arandığı tespit edildi. Türk polisi, Živković in üzerinden çıkan sahte kimlikleri ve elde ettiği bilgileri Bosna Hersek polisiyle paylaştı. Bosna Hersek polisi Radoje Živković'in 2021 yılında, Bosna pasaportu için başvuru yaptığını belirledi.