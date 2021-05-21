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İstanbul Boğazı'nın üstü karardı! Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünün kararmasının ardından Eminönü'nde başlayan yağmurdan kaçmaya çalışanlar kameraya yansıdı. Ötte yandan sağanak yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

Giriş Tarihi: 21.05.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 13:32
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İstanbul Boğazı'nın üstü karardı! Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı

İstanbul'da bir süredir devam eden sıcak hava, yerini yağışa bıraktı. Hava sıcaklıklarının düştüğü kentin bazı ilçelerinde yağış başladı.

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İstanbul Boğazı'nın üstü karardı! Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı

Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Silivri, Beşiktaş, Şişli, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Bağcılar'da yağış etkili oluyor.

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İstanbul Boğazı'nın üstü karardı! Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına ve dükkanların tentelerinin altına sığındı.

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İstanbul Boğazı'nın üstü karardı! Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı

Trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine çıktı

Yağışla birlikte trafikte de bir yoğunluk oluştu. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi.

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İstanbul Boğazı'nın üstü karardı! Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı

Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, İBB verilerine göre mega kentin trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine çıktı.