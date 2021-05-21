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İstanbul Boğazı'nın üstü karardı! Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar böyle kaçtı
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. İstanbul Boğazı'nın üstünün kararmasının ardından Eminönü'nde başlayan yağmurdan kaçmaya çalışanlar kameraya yansıdı. Ötte yandan sağanak yağmur nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.
Giriş Tarihi: 21.05.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 13:32
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